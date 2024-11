G20: Secretaria de Estado da Mulher promove evento para fortalecer o empreendedorismo feminino

Estado do Rio – Para fortalecer o empreendedorismo feminino e o desenvolvimento sustentável fluminense, a Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ) está realizando uma feira de empreendedoras no Conexão 2030, espaço criado no G20 Social para ampliar debates e abordar questões urgentes na agenda global. A iniciativa – realizada no Armazém 1B do Boulevard Olímpico, na Zona Portuária – é uma oportunidade para buscar parcerias e valorizar os produtos fluminenses no cenário internacional.

”Na feira, reforçamos o compromisso do Governo do Rio de Janeiro e da Secretaria da Mulher em atuar para fortalecer, ampliar e fomentar o desenvolvimento econômico e social das mulheres fluminenses”, ressaltou a secretária da Mulher, Heloisa Aguiar.

No Conexão 2030, evento que antecede a cúpula do G20 e reúne líderes internacionais para discutir temas de desenvolvimento sustentável até hoje (16/11), a Feira Mulher+ Empreendedora reúne expositoras do estado do Rio, destacando a importância da igualdade de gênero, prevista na ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 5. Voltado para o fortalecimento do empreendedorismo feminino, o espaço impulsiona os negócios de mulheres que empreendem nos ramos de artesanato, moda, gastronomia e educação.

Uma das empreendedoras e expositoras é Regiane Alves, de 40 anos, que iniciou sua trajetória no empreendedorismo pela necessidade de conciliar os cuidados com o filho, que tem anemia falciforme. Atualmente, ela une moda e sustentabilidade, usando tecidos que seriam descartados pela indústria da moda e prezando por elementos que exaltam a cultura afro.

“Meu processo criativo está ligado à moda sustentável. Faço acessórios, turbantes e chinelos personalizados com retalhos de uma grande marca de roupas. Estou muito feliz por participar da feira e mostrar ao mundo o meu trabalho no G20”, contou Regiane.

A cozinheira Nilda Paes, de 60 anos, descobriu a gastronomia aos 50, quando ingressou como merendeira em uma escola. Lá, além de aprender a lidar com utensílios e temperos, descobriu o aproveitamento integral dos alimentos:

“É um sonho realizado trazer os alimentos que preparo aqui para o G20. Meu propósito é levar para o maior número de pessoas uma alimentação saudável e natural, utilizando o potencial integral dos alimentos e evitando o desperdício.”