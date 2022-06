Governador determina que policiais recém-formados reforcem o patrulhamento na cidade do Rio

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 15:29 horas

Os 388 policiais foram distribuídos por 17 batalhões mais o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. Ideia é reforçar o combate a roubos e furtos

Rio- O governador Cláudio Castro determinou ao secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que os 388 policiais que se formaram na última quarta-feira, 22, sejam empregados nos batalhões da capital e reforcem também o efetivo do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).

A cerimônia de formatura foi realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap), em Sulacap, na Zona Oeste da capital. A nova turma está apta a exercer o patrulhamento em vias públicas e preparada para utilizar as câmeras operacionais portáteis, recente aquisição do governo do estado, acopladas aos uniformes.

Os policiais foram distribuídos pelos seguintes batalhões: 2º BPM (Botafogo), 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Saúde-Praça da Harmonia), 6º BPM (Tijuca), 9º BPM (Rocha Miranda), 14º BPM (Bangu), 16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do Governador), 18º BPM (Jacarepaguá), 19º BPM (Copacabana), 22º (Maré), 23º BPM (Leblon), 27º BPM (Santa Cruz), 31º BPM (Recreio), 40º BPM (Campo Grande) e 41º BPM (Irajá), além do BPTur.

– O policiamento ostensivo previne e ao mesmo tempo combate os roubos e furtos, e isso é prioridade na minha gestão. Identificamos que a maioria dos casos desse tipo de crime ocorre na capital, por isso determinei ao secretário Henrique que esses policiais militares que acabaram de se formar sejam empregados no patrulhamento dessa região – disse o governador.

Cláudio Castro também destacou a atuação da Polícia Civil na investigação, identificação e prisão de quadrilhas. Na madrugada desta quinta-feira (23/06), com o apoio da Polícia Militar, um adulto foi preso e um menor de idade acabou apreendido por roubos e e furtos cometidos em Ipanema e no Leblon, na Zona Sul carioca. Violenta, a dupla usava armas nos assaltos e foi reconhecida por vítimas.