Governador em exercício anuncia troca em comando de duas secretarias

Rio de Janeiro – O governador em exercício do Estado do Rio, Cláudio Castro, trocou o comando de duas secretarias estaduais. A pasta de Ciência e Tecnologia será liderada pela professora universitária Maria Isabel de Castro de Souza.

O engenheiro Uruan Cintra de Andrade assume a Secretaria de Cidades. Além disso, responderá interinamente pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. As nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (16).

– As pastas de Ciência e Tecnologia e de Cidades são muito importantes para o estado. Ambos os nomes têm condições de realizar um bom trabalho à frente das secretarias. Desejo que possam desempenhar bem suas funções e caminharmos juntos pelo melhor para o Rio de Janeiro – destacou o governador.

Perfil

Ciência e Tecnologia

Maria Isabel de Castro de Souza é doutora em Odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi subsecretária de Ciência e Tecnologia/SECTIDS/RJ e presidente da Faperj. Tem experiência em Odontopediatria, Saúde Coletiva e Telessaúde.

Cidades

Engenheiro formado pela Universidade Gama Filho, Uruan Cintra de Andrade tem experiência nas áreas de Gestão, Comercial, Operacional e de Equipamentos da extinta Telerj. Também foi gestor de Projetos Estratégicos de Infraestrutura no Detran-RJ.

Assumiu a presidência do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) em janeiro de 2019, trabalhando desde então na revitalização da malha rodoviária do estado.