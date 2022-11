Governo do Estado promove ações e programação especial para a Copa do Mundo - Diário do Vale

Governo do Estado promove ações e programação especial para a Copa do Mundo

Matéria publicada em 19 de novembro de 2022, 11:46 horas

Rio- Com a Copa do Mundo iniciando já neste domingo (20/11), no Catar, o Governo do Estado do Rio de Janeiro preparou uma série de ações e programações para o carioca torcer pelo tão esperado hexa da Seleção Brasileira. De enfeites e pinturas nas ruas a shows e esquema reforçado de segurança, já está tudo preparado para os jogos do Mundial.

O Estado vai patrocinar eventos em cinco locais do Rio e de Niterói, como a Praia de Copacabana, o Jockey Club e o caminho Niemeyer, onde os torcedores poderão se reunir para assistir à Copa. Com recursos liberados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, os eventos incluem shows de artistas famosos como Ferrugem, Pedro Sampaio, Belo, Anitta, Gloria Groove, Luísa Sonza, Jorge e Mateus, Ludmilla, Kevin o Chris, Wesley Safadão, Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Marcelo D2, Sorriso Maroto, Os Paralamas do Sucesso, Natiruts, Jota Quest, Biquini Cavadão, Xande de Pilares e outros.

Resgatando a velha tradição de enfeitar as ruas com as cores do Brasil durante o período da Copa do Mundo, mais de 20 comunidades beneficiadas pelo projeto Na Régua estão concorrendo ao título de rua mais bem decorada. Durante toda a semana, crianças, adolescentes e adultos produziram bandeirinhas, pintaram muros e coloriram as calçadas.

Segurança para torcer

Para garantir a segurança da torcida enquanto a bola rola em campo, foi montado um esquema especial durante os dias de jogos da Seleção Brasileira.

Na próxima terça-feira (22/11), 163 veículos – entre carros, motos e vans – serão entregues às equipes da Lei Seca e do Segurança Presente para reforçar as ações e fiscalizações em pontos estratégicos nos dias de jogos do Brasil.

Clima de festa nas escolas do Estado para a Copa do Mundo

Escolas da rede estadual também já estão em ritmo de comemoração para a Copa do Mundo. Alunos do CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos, em Angra dos Reis, criaram o seu próprio La’eeb, que é o mascote da Copa do Catar 2022. A palavra La’eeb significa “jogador super habilidoso”. Os lenços de cabeça, típicos da cultura árabe, foram a inspiração para desenvolver o desenho.

No Colégio Estadual Santos Dumont, em Volta Redonda, a equipe pedagógica desenvolveu o jogo “Super Trunfo de Geografia Copa 2022”, onde os jogadores tinham que pesquisar sobre os países que participarão do Mundial em diferentes aspectos. O jogo foi inspirado no “Super Trunfo”, sucesso dos anos 80.

Já o Colégio Estadual Cívico-Militar Subtenente Cláudio Hentzy Ferreira, em Santo Antônio de Pádua, criou o seu próprio álbum de figurinhas, onde os alunos são atletas de diversas modalidades esportivas. O álbum começa com um breve histórico da escola e depois se divide em queimada masculino e feminino; vôlei masculino e feminino; e futsal masculino.

Comércio turbinado

A Copa do Mundo, além das festas de fim de ano, promete movimentar o fim do ano. Para estimular o comércio fluminense, a Agência de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio) oferece linhas de crédito. Estão disponíveis um financiamento que vai de R$ 300 até R$ 21 mil e um Crédito Simplificado, com linhas de até R$ 500 mil para empresas com faturamento anual de até R$ 5 milhões. Os comerciantes têm até 60 meses para pagar, carência de 12 meses e taxa de juros a partir de 1,53% ao mês.