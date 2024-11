Governo do Estado realiza operações para inspeção antibomba em locais que receberão reuniões do G20

Rio de Janeiro – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), está realizando varreduras em locais que sediarão eventos e reuniões da 19ª Cúpula de Líderes do G20. A ação, conduzida pelo Esquadrão Antibomba, integra o esquema especial de segurança pública do Estado para proteger instalações, autoridades e o público. Na manhã deste domingo (17), o Museu do Amanhã, na Zona Portuária, foi alvo de uma dessas inspeções.

“O G20 é um evento de importância global e nosso compromisso é garantir que ele aconteça com total segurança e tranquilidade. As ações preventivas realizadas pelo Esquadrão Antibomba, em conjunto com outras ações de segurança, refletem a seriedade com que trabalhamos para proteger tanto as autoridades quanto a população. Esse é um esforço integrado, para assegurar que todos os participantes e visitantes tenham a melhor experiência possível”, declarou o governador Cláudio Castro.

As operações são realizadas por agentes especializados da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que utilizam equipamentos avançados, como detectores de explosivos, sistemas de imagem e um Raio X portátil, empregado em casos de suspeita de artefatos explosivos. Além disso, a equipe conta com identificadores químicos com uma biblioteca abrangente de substâncias explosivas. O trabalho é reforçado pelo auxílio de cães farejadores altamente treinados.

Entre os cães do esquadrão, se destaca Nitro, um pastor alemão especializado em detectar substâncias explosivas. Ele compõe a equipe junto aos pastores belgas Nagan e Julie, todos essenciais para garantir que nenhum espaço passe sem inspeção detalhada.

“As varreduras têm caráter preventivo, visando assegurar a segurança de todos os presentes nos locais. Embora essa seja uma atribuição da Polícia Federal, estamos oferecendo suporte para garantir que os eventos do G20 transcorram com tranquilidade e segurança. Os cães farejadores são fundamentais para complementar nosso trabalho”, explicou André Ferrão, chefe do Esquadrão Antibomba.

Além do Museu do Amanhã, outros locais estratégicos foram inspecionados neste domingo, incluindo o Museu de Arte Moderna, Copacabana Palace, hotéis que receberão comitivas estrangeiras e outros pontos relevantes para o evento.

“A Polícia Civil atua na investigação, mas também na prevenção. Essas varreduras estão programadas para todo o período do evento, a fim de afastar qualquer risco dos participantes e da população”, disse o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.