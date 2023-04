Governo Federal abre canal para receber denúncias de ataques contra escolas

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 08:28 horas

País – O Governo Federal, em parceria com a organização não-governamental SaferNet Brasil, disponibilizou um canal virtual para receber denúncias de ataques contra escolas. O site – gov.br/mj/pt-br/escolasegura – já está em funcionamento e as informações enviadas serão analisadas pela equipe do Ciberlab da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), centenas de agentes têm trabalhado de forma integrada no monitoramento de ameaças – são 51 chefes de delegacias de investigação, 89 chefes de agências de inteligência (incluindo policiais militares e civis estaduais) e 25 policiais federais. As denúncias são anônimas.

Em nota, a SaferNet destacou que o processo de preenchimento do formulário é simples, rápido e seguro. Nele, é possível denunciar sites, blogs, publicações em redes sociais e fóruns, perfis e outros conteúdos suspeitos. Os links denunciados são automaticamente cruzados com a base de dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, criada pela SaferNet Brasil e operada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF).

Em nota, a SaferNet destacou que o processo de preenchimento do formulário é simples, rápido e seguro. É possível denunciar, por exemplo, sites, blogs, publicações em redes sociais e fóruns, perfis e outros conteúdos suspeitos. Não é exigida a identificação do denunciante. Os links denunciados serão automaticamente cruzadas com a base de dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, criada pela SaferNet Brasil e operada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF).

Desde 2006, a SaferNet Brasil recebeu e processou 767.938 denúncias anônimas de apologia e incitação a crimes contra a vida envolvendo 143.302 páginas (URLs) distintas, das quais 116.070 foram removidas por violar a lei ou os termos de uso dos serviços e plataformas digitais.

*Com informações da Agência Brasil