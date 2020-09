Ibama convida pessoas jurídicas a apresentarem prospectos de equipamentos voltados ao combate a ilícitos ambientais

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 08:41 horas

Brasília- O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) convida pessoas jurídicas, com representação nacional, fornecedoras de equipamentos miniaturizados para gravação criptografada de áudio e vídeo com marca d’água e acessórios, a encaminharem prospectos e demais materiais que descrevam informações e especificações sobre seus aparelhos.

O convite pretende garantir ampla pesquisa de mercado, qualidade técnica e eficiência dos equipamentos em relação aos serviços a que serão destinados.

Os documentos deverão ser encaminhados, de 28/09/2020 a 02/10/2020, para o endereço eletrônico coinf.sede@ibama.gov.br. Os interessados em demonstrar o funcionamento dos produtos comercializados deverão solicitar agendamento, pelo mesmo endereço, até 29/09/2020.

As apresentações presenciais terão duração máxima de 2 horas e ocorrerão das 8h às 12h e das 14h às 18h do dia 01/10/2020 na sede do Ibama em Brasília.

A iniciativa faz parte de projeto voltado ao Fortalecimento das Ações de Combate a Ilícitos Ambientais com apoio financeiro do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Fonte: Divisão de Captação de Recursos e Projetos Especiais (DCPE)*