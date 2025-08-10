segunda-feira, 11 agosto 2025
Fale conosco

Inscrições do ‘Agora Tem Especialistas’ terminam neste domingo

Programa tem como objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos

by Mayra Gomes

País – Profissionais interessados em participar do programa Agora Tem Especialistas têm até este domingo (10) para se inscrever, por meio da plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). O edital para provimento e formação de médicos já especialistas foi lançado no fim de julho.

O programa tem como objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS. São 635 vagas imediatas e 1.143 para cadastro reserva, totalizando 1,7 mil vagas para médicos especialistas que, de acordo com o Ministério da Saúde, terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em locais onde há carência de profissionais.

“A presença de especialistas em regiões desassistidas é fundamental para assegurar o acesso integral aos serviços do SUS, evitando deslocamentos prolongados da população em busca de atendimento especializado”, destacou a pasta, por meio de nota.

A atividade prática em hospitais e policlínicas da rede pública, segundo o ministério, será o diferencial dos 16 cursos de aprimoramento que compõem o programa, conduzidos por profissionais de hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e da rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

“Os participantes terão 16 horas semanais dedicadas à prática assistencial e mais quatro horas semanais de atividades educacionais, incluindo mentoria remota e imersões em serviços de referência nas especialidades prioritárias para o SUS, como oncologia e ginecologia. Cada curso terá duração de 12 meses”, informou. com informações da Agência Brasil.

Você também pode gostar

Nesta semana, frio intenso segue no Sul e...

Manifestação no Rio reúne famílias pela ampliação da...

Governo lança consulta pública para ampliar internet nas...

Conheça dez cuidados para uma viagem de moto...

Secretaria de Estado de Saúde elabora tira-dúvidas sobre...

Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses...

Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em...

Sambista perfeito: Arlindo é celebrado com festa no...

Leão XIV mantém Orani Tempesta como arcebispo do...

Novas normas regulam reavaliação periódica do BPC para...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996