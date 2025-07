Inscrições para o primeiro Enamed são prorrogadas para até 30 de julho

País – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a prorrogação do período de inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O novo prazo vai até 30 de julho. A nova data também se aplica às solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social.

As inscrições para a primeira edição da prova devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema Enamed.

O exame será aplicado no dia 19 de outubro e abordará conteúdos, habilidades e competências nas áreas de clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina de família e comunidade, saúde coletiva e, de forma interdisciplinar, saúde mental.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a avaliação será baseada nos critérios definidos para o Enade, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), os normativos e a legislação vigente relacionada ao exercício profissional na área médica. A prova será composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha, com distribuição equitativa entre as áreas abordadas.

Também farão parte do exame um questionário para estudantes concluintes do curso de medicina inscritos no Enade e um questionário contextual para os demais participantes, ambos de preenchimento obrigatório, além de um questionário de percepção da prova.

Cronograma

Inscrição: 7 a 30 de julho

Atendimento especializado Solicitação: 7 a 30 de julho Recurso: 11 a 15 de agosto Resultado do recurso: 20 de agosto



Primeira edição

Iniciado em 2025, o Enamed é obrigatório para estudantes habilitados e inscritos no Enade como concluintes de graduação em medicina, conforme indicação do coordenador do curso. Também podem participar, de forma voluntária, demais interessados que queiram utilizar os resultados no processo seletivo para especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

Segundo o MEC, os objetivos do Enamed incluem verificar se os concluintes dos cursos de medicina adquiriram as competências e habilidades previstas nas DCNs e fornecer insumos para o aprimoramento das graduações, contribuindo para a qualidade da educação médica no país.

O exame também visa unificar a avaliação do Enade com a prova teórica do Enare, otimizando o acesso à residência médica e garantindo que os futuros médicos estejam preparados para atuar de forma qualificada no Sistema Único de Saúde (SUS). Com informações da Agência Brasil.