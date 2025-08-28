quinta-feira, 28 agosto 2025
Justiça proíbe redes da Meta de exibir ‘crianças influencers’ sem autorização

Medida vale para Facebook e Instagram e ainda pode ser contestada por recurso judicial

by Agatha Amorim

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

País – A Justiça do Trabalho determinou, nesta quarta-feira (27), que as redes sociais Facebook e Instagram, administradas pela empresa Meta, não poderão veicular, sem autorização judicial prévia, conteúdos digitais produzidos por meio da exploração do trabalho infantil artístico. O descumprimento da medida está sujeito a multa diária de R$ 50 mil.

A decisão, em caráter liminar, foi expedida pela juíza Juliana Petenate Salles e atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. A determinação ainda pode ser contestada por meio de recurso.

Ao fundamentar a decisão, a magistrada destacou que “manter crianças e adolescentes expostos na internet para fins de lucro, sem devida avaliação das condições em que ocorre o trabalho artístico e sem autorização da Justiça, gera riscos sérios e imediatos”.

Segundo a ação, entre os danos potenciais estão a exploração sexual de crianças e adolescentes, a erotização, a adultização e a exposição a bebidas alcoólicas e jogos de azar. Com informações da Agência Brasil.

