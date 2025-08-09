sábado, 9 agosto 2025
Leão XIV mantém Orani Tempesta como arcebispo do Rio por mais 2 anos

Cardeal, ao fazer 75 anos de idade, entregou sua renúncia ao Vaticano

by adrielly ribeiro

Rio de Janeiro – O Papa Leão XIV pediu que o Arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, permaneça à frente da Arquidiocese do Rio por mais dois anos, até a nomeação do seu sucessor. A audiência com o Pontífice foi realizada nessa quinta-feira (7).

O cardeal, ao completar 75 anos de idade, entregou sua renúncia ao Vaticano, conforme as normas do direito canônico. Leão XIV acolheu o pedido de renúncia, mas pediu que o arcebispo do Rio fique no cargo.

O papa manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado por dom Orani ao longo destes anos e pediu que “continue ele conduzindo o povo de Deus com serenidade, generosidade e zelo pastoral”.

O cardeal acolheu a decisão com “espírito de comunhão e renovado compromisso, convidando todo o clero, religiosos, religiosas e fiéis leigos a se unirem em oração e renovado ardor missionário, especialmente neste tempo de júbilo em que a Arquidiocese celebra seu jubileu de 450 anos”.

Nomeação

Dom Orani João Tempesta foi designado cardeal pelo Papa Francisco no consistório de 22 de fevereiro de 2014. A cerimônia de criação dos novos cardeais, incluindo Orani, ocorreu na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nessa época, ele já era Arcebispo do Rio já era arcebispo desde 2009. Com informações da Agência Brasil.

