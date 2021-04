Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 10:53 horas

Rio- Diante do avanço da epidemia de Covid-19 no Brasil, a Light reforça a importância da utilização de seus canais de atendimento de forma virtual. As agências comerciais da Light continuam abertas e funcionando normalmente, porém é importante ressaltar que os serviços podem ser requisitados de forma remota, garantindo conforto e segurança.

“Isto facilita o dia a dia de todos, garantindo a segurança dos nossos consumidores e colaboradores, prezando ainda mais pela saúde em tempos de pandemia”, destaca Janine Santos, Gerente de Serviços e Atendimento ao Cliente.

Confira abaixo os canais disponíveis:

• Agência Virtual – agenciavirtual.light.com.br/agv

• Redes Sociais – Twitter @lightclientes e Facebook.com/lightclientes

• Disque-Light Comercial: 0800 282 0120

• Disque-Light Emergência: 0800 021 0196

• WhatsApp para deficientes auditivos – 97686-7358 (Clientes podem realizar vídeo chamadas e se comunicar por Libras)

• Faltou Luz? Light Já! Para informar falta de energia, envie apenas o seu código da instalação por SMS para 54448 ou pelo Twitter, enviando por DM (mensagem direta) “#luz código da instalação”.

Mais informações

Assessoria de Imprensa – Light