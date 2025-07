Mais de 20 milhões de brasileiros ainda não usam internet, aponta IBGE

País – Apesar do avanço da conectividade, 20,5 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade ainda não usam a internet em 2024. O número representa 10,9% da população dessa faixa etária, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada nesta quinta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quase metade desse grupo (45,6%) afirmou que não acessa a internet por não saber como usar. Isso equivale a 9,3 milhões de pessoas. Entre os idosos, esse motivo é ainda mais comum, atingindo 66,1% dos que não usam a rede. Ainda assim, o IBGE aponta que esse público tem aderido cada vez mais ao uso da internet.

A pesquisa foi feita no último trimestre de 2024 e considerou os hábitos dos brasileiros nos 90 dias anteriores à entrevista. Segundo o levantamento, 168 milhões de pessoas estavam conectadas à internet, o equivalente a 89,1% da população com 10 anos ou mais.

Entre os motivos mais citados para não acessar a internet estão, além do desconhecimento, a falta de necessidade (28,5%) e o custo do serviço (7,5%). Outros fatores incluem preocupações com privacidade (3,8%) e falta de tempo (4,3%).

O levantamento mostra que os motivos econômicos, como considerar o serviço ou o equipamento caro, têm perdido relevância. Em 2024, esses fatores somaram 10,9% das respostas, ante 16,2% em 2022, ano em que a pergunta passou a ser incluída na pesquisa.

Entre os que não usam a internet, 73,4% não têm instrução ou possuem apenas o ensino fundamental. Mais da metade (52,1%) são idosos.

O IBGE também observou que, entre crianças de 10 a 13 anos, o principal motivo para não utilizar a internet é a falta de necessidade, apontada por 33,9% dos entrevistados. Já a preocupação com privacidade e segurança tem aumentado: passou de 15,6% em 2022 para 22,5% em 2024.

A pesquisa mostra ainda que 167,5 milhões de pessoas com 10 anos ou mais possuíam telefone celular — o equivalente a 88,9% da população dessa faixa etária.

Entre os cerca de 5 milhões de jovens de 10 a 13 anos que não tinham celular, a principal razão foi justamente a preocupação com privacidade ou segurança, apontada por 24,1%. Em 2022, esse percentual era de 17,2%.

“Pode refletir também a preocupação dos próprios pais ou responsáveis. Apesar de ser um equipamento importante para comunicação, é uma preocupação de pais”, destacou o analista da pesquisa, Gustavo Geaquinto Fontes. Com informações da Agência Brasil.