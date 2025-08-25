Matrículas em cursos de IA quintuplicam em um ano

País – O número de matrículas nos cursos de inteligência artificial oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) cresceu cinco vezes em um ano. Em 2023, a instituição registrou 11,4 mil inscrições, contra 53,4 mil em 2024. O gerente de Educação Profissional e Tecnológica do SENAI, Mateus Simões, atribui a alta demanda às novas tecnologias que surgem no mercado.

“O uso de IA pela indústria não é novidade. Já usamos visão computacional e machine learning, por exemplo, como soluções que trazem ganhos de qualidade, eficiência e produtividade. O aumento exponencial dos cursos é resultado da disseminação que a IA generativa trouxe para diversos outros setores”, aponta ele, fazendo alusão ao tipo de tecnologia capaz de criar novos conteúdos e ideias, imagens, áudios e vídeos, e também reutilizar o que sabe para resolver novos problemas.

Entre os cursos mais procurados estão Ética na Inteligência Artificial; Implantação de serviços de Inteligência Artificial; Digital Skills: Inteligência Artificial e ChatGPT; IA: Aplicações na Indústria; Fundamentos de Inteligência Artificial; Formulando Prompts com IA; Fundamentos de Ciência de Dados; Banco de Dados para Data Science, IA na Gestão de Negócios e IA na Indústria.

Embora a maioria dos brasileiros (82%) já tenha ouvido falar sobre IA, apenas 54% entendem o que é o termo. Por outro lado, 18% nunca ouviram falar e 46% não compreendem o seu significado. Os dados da pesquisa “Consumo e uso de Inteligência Artificial no Brasil”, do Observatório Fundação Itaú e Datafolha, revelam que a busca por conhecimento técnico e qualificação é uma necessidade para quem busca uma oportunidade profissional.

“O domínio de inteligência artificial no mercado atual não é uma opção, é uma exigência. Empresas que não utilizarem inteligência artificial como vantagem competitiva, como forma de trazer diferencial para os seus clientes, para os seus processos produtivos, colocam em risco a vida do negócio. Hoje é mais do que necessário aplicações em ambiente produtivo e em serviços administrativos e comerciais”, pontua Simões.

Dos usuários de ferramentas que utilizam IA, 70% relataram uso para apoiar atividades no trabalho, para se divertir no tempo livre e para estudar. O levantamento indica, ainda, que quanto maior a escolaridade, mais a tecnologia é direcionada a tarefas laborais. Diante deste cenário, o gerente de Educação Profissional e Tecnológica do SENAI ressalta que a carência de trabalhadores com letramento digital torna as vagas mais atrativas do ponto de vista financeiro.

“As empresas ainda estão com dificuldade de achar profissionais com profundidade de conhecimento em aplicações de inteligência artificial. Para aqueles que querem se especializar nessa área, o mercado de trabalho com altíssimos salários é algo garantido”.

Programa

Para atender o crescente interesse, o SENAI lançou este ano o Programa SENAI de IA Industrial, com trilhas formativas personalizadas para empresas e profissionais. A iniciativa inclui imersão presencial para lideranças, diagnóstico gratuito de prontidão tecnológica e elaboração de plano de ação com consultorias, cursos de qualificação, pós-graduação e programas de residência técnica com provas de conceito (PoCs) aplicadas ao ambiente produtivo. A residência em IA oferece 12 meses de formação prática com mentoria especializada e bolsa de estudo.

A instituição também oferece diferentes níveis de formação em IA, com algumas opções gratuitas, entre as quais cursos introdutórios, como Fundamentos de Python para IA (40h) e vídeos rápidos sobre ferramentas de IA aplicadas à indústria. Para saber mais, acesse o portal do SENAI ou procure uma unidade perto de você. Com informações do Brasil 61.