Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

País – Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48

20 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.349,01 cada

Cerca de 1.483 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.363,78 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Com informações da Agência Brasil.

