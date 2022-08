Membros do Ministério Público se reúnem nesta semana para elaborar carta aos presidenciáveis

Matéria publicada em 10 de agosto de 2022, 16:23 horas

Rio- Os integrantes do Ministério Público Estadual estarão reunidos nesta semana para debater temas atuais como a nova lei de improbidade administrativa, que é tema central de julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), além do futuro da carreira e dos desafios para a efetividade da atuação do MP no país.

Outro tema que vem ganhando cada vez mais relevância e expectativa é a carta aos presidenciáveis, que vem sendo elaborada pelo presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Manoel Murrieta e será divulgada na sexta-feira (12), no encerramento do evento.

Nela, promotores, procuradores, juristas e convidados do Brasil inteiro irão reafirmar o compromisso institucional do Ministério Público e o seu papel na defesa da sociedade.