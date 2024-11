Mercado imobiliário avança em 2024, mas exige cautela 

País – O setor imobiliário no Brasil demonstra uma retomada consistente em 2024, refletindo um crescimento significativo nas vendas de imóveis novos. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o terceiro trimestre do ano registrou um expressivo avanço nos lançamentos e comercializações do programa Minha Casa Minha Vida, acompanhado de uma recuperação nas ofertas de empreendimentos de média e alta renda (MAP).

Com o setor em expansão, especialistas apontam que os preços tendem a subir devido à baixa oferta de novas unidades, principalmente onde o estoque de imóveis disponíveis permanece limitado. Para Luís Felipe Cavalcante, especialista em Marketing, esse cenário afeta diretamente o comportamento dos preços de compra e aluguel, e informa que tecnologias de Inteligência Artificial já estão sendo usadas para calcular valores de mercado mais precisos. “Esse avanço tecnológico se torna uma ferramenta essencial em um momento em que o mercado está aquecido e com pouca oferta disponível, beneficiando tanto compradores quanto vendedores ao proporcionar uma precificação mais justa e informada”, comenta.

Para quem está em busca de uma casa ou apartamento, a recomendação do professor da Estácio é agir com cautela, mas sem prolongar demais as negociações. O mercado atual não favorece longas barganhas, e o risco de perder a oportunidade pode ser grande. “Não é um momento favorável para longas negociações. É necessário saber até onde você pode chegar e estar bem informado sobre os preços da região em que pretende comprar ou alugar”, alerta um especialista. Ele recomenda que compradores e inquilinos também verifiquem as condições de financiamento, pois a Caixa Econômica Federal (CEF) recentemente ajustou os limites de crédito, o que pode influenciar na tomada de decisão.

O professor reforça ainda que, para uma negociação mais vantajosa, o processo deverá ser conduzido de forma racional e embasado em informações sólidas. Antes de fazer uma oferta, é essencial avaliar se o imóvel desejado cabe no orçamento e comparar os preços de imóveis semelhantes na mesma localização. Além disso, é importante ter em mente que o mercado imobiliário atual exige objetividade: buscar descontos excessivos pode afastar o vendedor ou locador, resultando na perda da oportunidade de fechar o negócio. “Com o mercado em recuperação e a demanda em alta, o comprador ou inquilino precisa equilibrar cautela e agilidade, aproveitando as novas ferramentas de precificação e analisando bem suas condições financeiras para garantir uma decisão de compra ou aluguel que seja sustentável a longo prazo”, conclui.