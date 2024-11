Ministério da Saúde destaca ações voltadas à equidade no SUS

País – O Ministério da Saúde assegurou, nesta quarta-feira (20), o compromisso com a promoção da equidade e o enfrentamento do racismo estrutural no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a ministra Nísia Trindade, todos os 26 estados, incluindo os 5.570 municípios brasileiros, e o Distrito Federal celebram, pela primeira vez, o feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em homenagem ao líder negro Zumbi dos Palmares. A ministra afirmou ainda que a data, que homenageia a história de luta e resistência da população negra no Brasil, também marca o avanço de iniciativas que buscam assegurar direitos fundamentais em políticas públicas de saúde.

“Neste Dia da Consciência Negra, reafirmamos o compromisso do Governo Federal e do Ministério da Saúde com a promoção da equidade no SUS. A luta pela igualdade de acesso e qualidade no cuidado à saúde das populações negras é uma prioridade em nossa gestão, buscando sempre o fortalecimento de políticas públicas que garantam um SUS mais justo e inclusivo para todos”, afirmou.

Em 2024, foi publicado o primeiro edital da história do programa para chamamento de médicos com vagas destinadas ao regime de cotas para pessoas com deficiência (PcD) e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. O número de inscritos por vaga foi recorde, com um total de 33.014 profissionais interessados em atuar no Mais Médicos para a oferta de 3.177 vagas em todo o país.