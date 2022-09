Ministério estuda retorno do horário de verão

Brasília – O Ministério de Minas e Energia está avaliando a possibilidade de retorno do horário de verão, encerrado em 2019, mas a decisão final caberá ao presidente Jair Bolsonaro. O ministério pediu ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estudos sobre a política.

Em nota, o ministério informou que, tendo em vista a competência legal para formulação e aprimoramento das políticas públicas voltadas para o setor energético, “realiza constantemente estudos, pesquisas e avaliações técnicas das medidas possíveis, de acordo com o contexto energético vigente, a fim de manter a segurança energética e a modicidade tarifária ao consumidor brasileiro”.

“Desta forma, ainda não há definição com relação às implicações e implementação da referida medida”, afirma a pasta. O ONS não se manifestou.

Fim do horário

O horário foi extinto em abril de 2019, com base em estudos do Ministério de Minas e Energia, que apontaram a pouca efetividade na economia energética, e também em estudos da área da saúde, sobre o quanto o horário de verão afeta o relógio biológico das pessoas.

Na época, a pasta avaliou o resultado regulatório da extinção do horário de verão e disse que a economia de energia com a medida diminuiu nos últimos anos e já estaria perto da neutralidade, em razão das mudanças no hábito de consumo de energia da população.

Quando foi criado, o horário de verão tinha por objetivo aliviar o pico de consumo, que era em torno das 18h, e trazer economia de energia na medida em que a iluminação solar era aproveitada por mais tempo. No entanto, nos últimos anos, o Ministério de Minas e Energia constatou uma alteração no horário de pico com maior consumo de energia no período da tarde, por causa da intensificação do uso do ar condicionado, quando o horário de verão não tinha influência.