Ministro Marcos Pontes diz que está com Covid-19, sendo o sexto infectado do alto escalão do governo

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 14:15 horas

Brasília– O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, informou no Twitter nesta quinta-feira, dia 30, que teve exame positivo para Covid-19. “Estou bem, só um pouco de sintoma de gripe e dor de cabeça. Agora em isolamento. Vai dar tudo certo. Sigo cumprindo minha agenda de forma remota e, obedecendo o período de distanciamento social para plena recuperação, retomarei as atividades presenciais em breve”, escreveu, em publicação nas redes sociais.

Pontes é o sexto ministro infectado pelo coronavírus do alto escalão do governo Bolsonaro. O quinto infectado foi o ministro da Educação e pastor Milton Ribeiro, de 62 anos. O ministro Onyx Lorenzoni, de 65 anos, também contraiu o vírus recentemente.

Pontes disse ainda que vai entrar nos testes da nitazoxanida, um antiparasitário que está sendo testado para o tratamento de pacientes com sintomas leves de Covid-19. Os ensaios clínicos com o medicamento são um dos projetos prioritários da RedeVírus MCTI, programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), responsável pela articulação dos laboratórios de pesquisa e especialistas na continuidade dos estudos do novo coronavírus.

A nitazoxanida começou a ser testado em pessoas em abril, após ter apresentado 94% de eficácia em ensaios in vitro na redução da carga viral em células infectadas pelo vírus.