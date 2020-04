MPRJ diz que site não retrata verdade dos fatos sobre ‘rachadinha de Flávio Bolsonaro’

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 11:16 horas

Rio – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ), esclarece que, em relação à matéria publicada no site Intercept “Rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da milícia no Rio”, veiculada neste sábado (25/04), a publicação não retrata a verdade dos fatos. E que, em razão do sigilo decretado nas investigações, não é possível fornecer outras informações no momento.

Na reportagem do site The Intercept, Flávio Bolsonaro é acusado de construir e lucrar com prédios erguidos pela milícia com dinheiro público.