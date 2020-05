MPRJ obtém decisão multando prefeito de Duque de Caxias por descumprir isolamento social

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 11:24 horas

Duque de Caxias – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa de Atuação Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais de Enfrentamento à Covid-19 e da 2ª Promotoria de Justiça de Saúde da Região Metropolitana I, obteve nesta quinta-feira (28), junto à 3ª Vara Cível de Duque de Caxias, decisão determinando que o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, pague multa no valor de R$ 20 mi, por descumprir decisão judicial determinando medidas de isolamento social, na cidade.

De acordo com o MP, o valor a ser pago pelo prefeito deverá ser revertido para o fundo de proteção aos interesses difusos, previsto na Lei de Ação Civil Pública . O isolamento deve ocorrer, ainda de acordo com o órgão, até a apresentação de laudo técnico garantindo a ausência de risco para a população. A decisão proibindo a administração municipal de flexibilizar o isolamento social através da reabertura do comércio local, foi proferida por Ação Civil Pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio.