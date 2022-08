MPRJ prende o secretário de Desenvolvimento Social de Sumidouro

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 19:02 horas

Sumidouro- A Promotoria de Justiça de Sumidouro e a Polícia Civil prenderam, na manhã desta segunda-feira (22/08), o secretário de Desenvolvimento Social de Sumidouro, Antonio Junior de Andrade Borges, conhecido como “Júnior Coxinha”, e a companheira dele, Amanda Veiga da Cunha, fiscal de contratos da pasta, durante a operação Exaustor. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Júnior Coxinha em razão de denúncias de crime de peculato e falsificação de documentos. Na casa de Coxinha e Amanda foram encontrados diversos itens supostamente comprados com dinheiro que deveria ser investido na Assistência Social. Entre eles, panelas, micro-ondas, aspirador de pó, liquidificador, entre outros.

No momento da chegada dos agentes, o secretário municipal jogou um celular pela janela na tentativa de evitar que provas de irregularidades fossem encontradas, mas o aparelho foi apreendido da mesma forma. A investigação teve início após denúncias de casos de falsificação de assinatura em notas fiscais de recebimento de mercadorias e esquema de pagamento de diárias recebidas por servidores em viagens que não foram realizadas. As denúncias dão conta de que os valores eram repassados ao secretário e a outro servidor para pagamento de outras despesas da Secretaria. Ainda na casa do secretário e da fiscal de contratos da Secretaria, foram encontradas notas fiscais que estariam escondidas. As notas seriam referentes a parte dos itens encontrados na casa e todas teriam sido pagas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Júnior Coxinha assumiu a pasta de Desenvolvimento Social em janeiro de 2021.

Os presos foram encaminhados para a 111ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento e devem ser levados para o sistema prisional em seguida. Os crimes de peculato e falsidade ideológica estão sendo investigados.