Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.395 da Mega-Sena

Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 08:10 horas

São as seguintes as dezenas sorteadas: 04 – 11 – 12 – 44 – 45 – 57

Brasília – Nenhum apostador acertou o prêmio principal do concurso 2.395 da Mega-Sena. As seis dezenas foram sorteadas na noite desse sábado (31), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.