Operação na zona norte do Rio tem quatro mortos e um PM ferido

Rio de Janeiro – Uma ação da Polícia Militar realizada no sábado (21) na comunidade do Urubu, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou com quatro mortes e um policial militar ferido por estilhaços de uma granada. O agente de segurança pública foi atendido no Hospital Municipal Salgado Filho e transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, de onde já recebeu alta.