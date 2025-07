PF cumpre mandados na casa de Bolsonaro e Moraes impõe tornozeleira eletrônica

País – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18), uma nova operação no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros crimes supostamente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, localizada no Jardim Botânico, em Brasília, além de diligências em outros endereços ligados ao ex-presidente, incluindo a sede nacional do Partido Liberal (PL).

Os policiais permaneceram por cerca de duas horas no imóvel durante a ação, iniciada por volta das 6h. De acordo com a PF, a medida tem o objetivo de colher novas provas no inquérito que apura a articulação de um plano golpista para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições de 2022. Ainda segundo a investigação, o ex-presidente teria mobilizado aliados e militares, buscando apoio para reverter o resultado eleitoral por meios ilegais.

Após o cumprimento dos mandados, Moraes determinou a imposição de medidas cautelares severas contra Bolsonaro, como a imposição do uso de tornozeleira eletrônica, já instalada na manhã desta sexta-feira. Além disso, o ex-presidente está proibido de acessar redes sociais, manter contato com outros investigados, diplomatas estrangeiros ou embaixadores, e deve permanecer recolhido em casa no período noturno, entre 19h e 7h, inclusive aos fins de semana. Ele também não pode sair do Distrito Federal sem autorização judicial.

A decisão de Moraes foi motivada, entre outros fatores, pelo risco de fuga. Informações levantadas pelos investigadores apontaram que aliados do ex-presidente vinham cogitando um possível pedido de asilo internacional, especialmente após o aumento da pressão jurídica sobre Bolsonaro. A tornozeleira, nesse contexto, é uma medida preventiva para garantir que ele permaneça sob supervisão das autoridades enquanto o inquérito avança no STF.

Essa nova ofensiva da Polícia Federal representa um aprofundamento das investigações sobre as ações golpistas articuladas entre o final de 2022 e o início de 2023. Bolsonaro, que já foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), agora enfrenta também medidas restritivas inéditas para um ex-presidente da República desde a redemocratização.

Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou ter recebido “com surpresa e indignação” a aplicação de tais medidas cautelares.

“A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial”.