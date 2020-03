Prazo para inscrições de bolsas de doutorado nos EUA é prorrogado até 31 de março

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 10:29 horas

Brasília- As inscrições para o Programa de Doutorado Pleno nos Estados Unidos (EUA) foram prorrogadas até 31 de março. O edital está disponível no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e responsável pela iniciativa em parceria com a Fulbright, rede de ensino superior e de pesquisa dos EUA. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

O procedimento inclui preenchimento do formulário de inscrição na seção “Links disponíveis” do endereço https://inscricao.capes.gov.br. Além da inscrição, outras partes do cronograma foram alteradas.

A análise das candidaturas vai até 1º de junho e a divulgação do resultado preliminar será até 22 de junho, com entrevista entre 6 e 10 de julho.

Bolsas

Serão oferecidas até 20 bolsas, com duração de até 6 anos, a partir de agosto de 2020. As áreas abrangidas serão Ciências Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais Aplicadas, Humanas, Engenharias e Linguística – Letras e Artes. O apoio anual da Capes será de até US$ 55 mil para cada bolsista.

Documentação

Quanto à documentação necessária, o edital esclarece que o formulário de dados de contato para cartas de recomendação deve ser preenchido por três professores ou pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior ou de pesquisa. Além disso, na etapa de inscrição, não é obrigatória a apresentação de diplomas e históricos traduzidos.

Para maiores informações, os contatos são inscricao.fulbright@capes.gov.br e phd@fulbright.org.br.

* Com informações do MEC e da Capes