Professores da rede estadual participam da Marcha dos Petroleiros

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 11:44 horas

Rio de Janeiro – Os profissionais de educação das escolas públicas do Rio de Janeiro vão participar da Grande Marcha Nacional em Defesa do Emprego, da Petrobras e do Brasil, que será realizada nesta terça-feira (18). A concentração para o ato público antes da passeata está marcada para o final da tarde desta terça-feira, na frente do Edifício Sede da Petrobras (EDISE), na Avenida Chile, a partir das 16h.

A greve dos petroleiros, convocada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) e pela Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), já dura quase duas semanas. A categoria reivindica aplicação da porcentagem do dinheiro arrecadado pelo pré-sal no setor da Educação, como determina a lei.