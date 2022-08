Projeto Jovem Alerta oferece aprimoramento profissional para jovens que desejam entrar no mercado de trabalho

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 17:32 horas

Rio- A Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), realizou na última quinta-feira (18/8), a formatura da segunda turma do projeto Jovem Alerta 2022. O Programa socioeducativo faz parte do setor de assistência social do CIEE e tem como objetivo contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes que desejam entrar no mercado de trabalho mais preparados.

Os 28 alunos formados são da comunidade do Jacarezinho, e foram preparados por dois meses para o mercado de trabalho, e no final do curso, os alunos terão a possibilidade de serem encaminhados para o banco de vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.

Segundo a subsecretária de Governo de Parceria e Inovação, Joilza Rangel, é importante despertar o desejo desses jovens, para a busca pelo primeiro emprego.

“Hoje com a conclusão do curso esses adolescentes terão uma grande oportunidade no mundo do trabalho, é uma grande alegria saber que a parceria da SEGOV e do CIEE puderam fazer com que eles comecem uma carreira”, contou Joilza.

Um dos grandes destaques dessa turma, foi o André Luiz, de 16 anos, o menino mora no bairro da Rocha com sua família e viu uma grande oportunidade no programa.

“O programa Jovem Alerta me trouxe muitos aprendizados novos, além de ajudar a superar diversas barreiras, como a timidez, o André de alguns meses atrás jamais conseguiria dar uma entrevista, agora me sinto pronto para novos desafios”, relatou o jovem.

A terceira turma do projeto será iniciada dia 15 de setembro, e os jovens já foram selecionados.