Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

País – Os estudantes pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2025 têm até esta sexta-feira (5) para comprovar as informações declaradas durante a inscrição. A entrega da documentação é obrigatória para validar a bolsa.

Os candidatos devem apresentar os documentos exigidos à instituição privada em que foram selecionados, podendo ser de forma presencial ou virtual, conforme regras de cada faculdade. A lista de espera do programa está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni. Ela é destinada aos inscritos que não foram selecionados nas chamadas regulares ou que não conseguiram matrícula devido à não formação de turma na instituição escolhida.

O Prouni oferece bolsas parciais (50% da mensalidade) e integrais (100%) em instituições privadas de ensino superior. Entre os documentos exigidos estão: identificação com foto e CPF do estudante e dos membros da família, comprovantes de renda atualizados, comprovante de residência, certificado de conclusão do ensino médio (ou declaração de bolsa em escola particular, quando aplicável).

As instituições privadas devem emitir um formulário comprovando a entrega da documentação. Até 12 de setembro, as faculdades participantes deverão informar se a inscrição foi aprovada ou reprovada. Em caso de aprovação, será emitido o termo de concessão da bolsa. O edital do programa proíbe a cobrança de qualquer taxa para a seleção dos candidatos.

Para esta edição, o Prouni oferece mais de 211 mil bolsas – 118 mil integrais e 93 mil parciais – distribuídas em mais de 370 cursos de 887 instituições privadas em todo o país.

20 anos do Prouni

Criado em 2004 pelo Ministério da Educação (MEC), o programa beneficia estudantes sem diploma de nível superior. Em duas décadas, mais de 3,5 milhões de estudantes foram contemplados, sendo 2,5 milhões com bolsas integrais e o restante com bolsas parciais. Atualmente, 632.503 estudantes estão matriculados em 1.851 instituições privadas, com 533.790 bolsas integrais. Com informações da Agência Brasil.