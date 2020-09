Quase 100% do efetivo dos Correios já retornou às atividades

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 11:38 horas

Rio- De acordo com informações dos Correios, nesta terça-feira (22), a maior parte dos empregados dos Correios que havia aderido à paralisação parcial já retornou ao trabalho.

Segundo sistema de monitoramento da empresa, 92,7% dos empregados já se encontram trabalhando normalmente. No Rio de Janeiro o número chega a 99,4%.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou, na segunda-feira (21), no julgamento do dissídio coletivo, o retorno dos trabalhadores, sob pena de multa diária de R$ 100 mil às entidades representativas, em caso de descumprimento.

Com a compensação das horas não trabalhadas, medida também determinada pelo TST, a empresa pretende ampliar a capacidade operacional do plano de continuidade do negócio e normalizar o mais rápido possível o fluxo de entregas de cartas e encomendas, em todo país. Mutirões de entrega continuarão sendo realizados com o apoio dos empregados das áreas administrativa e operacional, unidos em prol da manutenção dos serviços da estatal.

A rede de atendimento permanece aberta e os serviços, inclusive o SEDEX e o PAC, continuam disponíveis. As postagens com hora marcada permanecem temporariamente suspensas – medida em vigor desde o anúncio da pandemia.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100 ou pelo endereçohttp://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.

O julgamento do TST decidiu por manter as cláusulas propostas pela empresa, entre elas vale alimentação/refeição, com a inclusão de outras cláusulas de caráter social. O tribunal também determinou a correção salarial em 2,6%.