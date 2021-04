Reciclagem de latas de alumínio bate recorde no Brasil em 2020

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 11:38 horas

Marca de 390 mil toneladas alcançada após medida do programa Lixão Zero

Brasília- Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira do Alumínio e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), no ano de 2020, o Brasil reciclou 31,16 bilhões de latas de alumínio que entraram no mercado, o que representa 97,4% das latinhas.

O número tem relação com ação do programa Lixão Zero e significa um avanço para a gestão de resíduos no País. Em 2020, das 402,2 mil toneladas de latas comercializadas, 391,5 mil toneladas foram recicladas. No ano anterior, o número era de 366,8 mil toneladas.

Reciclagem

Em 2020 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) assinou um Termo de Compromisso com a Abralatas e a Associação Brasileira do Alumínio (Abal), visando ampliar a gestão de coleta e reciclagem de latinhas de alumínio para bebidas. A assinatura, realizada no âmbito do programa Lixão Zero, também contemplou melhorias na gestão e condição de trabalho dos catadores que atuam no setor.

O fortalecimento da cadeia de reciclagem gera benefícios econômicos e ambientais para todo o Brasil. O aumento na produtividade gera renda para milhares de famílias de catadores envolvidos, além de promover a conservação do meio ambiente pela reutilização das latas em circulação.

Fonte Portal Saneamento Básico*