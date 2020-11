Recurso de Witzel para morar no Palácio Laranjeiras é negado pela Justiça

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 12:03 horas

Rio de Janeiro – A Justiça do RJ negou, hoje, sexta-feira, (13) um recurso do governador afastado Wilson Witzel para voltar a morar no Palácio Laranjeiras. Ontem, quinta-feira, 12, a defesa de Witzel foi ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do RJ pedindo a revogação da decisão do Tribunal Especial Misto do dia 5 que determinou a desocupação da residência oficial.

Os advogados afirmam ainda que, apesar de afastado temporariamente, Witzel ainda é o chefe do Poder Executivo estadual e como tal, sofre constantes ameaças à sua vida.

G1