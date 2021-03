Matéria publicada em 29 de março de 2021, 19:11 horas

Brasília – Nesta segunda-feira, dia 29, o governo Bolsonaro teve a maior série de trocas de primeiro escalão num mesmo dia desde o início do governo. A primeira baixa do dia foi Ernesto Araújo, do ministério de Relações Exteriores. Ele deixa o cargo e dá lugar ao embaixador Carlos Alberto Franco França.

Outro que anunciou sua saída foi o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. A informação foi confirmada pela assessoria da pasta, que divulgou à imprensa cópia da mensagem de Silva. Ex-chefe do Estado-Maior do Exército e comandante da Brigada Paraquedista antes de ir para a reserva, Azevedo estava à frente do Ministério da Defesa desde o início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019. Ele foi indicado para o cargo em novembro de 2018, depois que o presidente optou por nomear o também general Augusto Heleno – que estava cotado para assumir o ministério – para o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Em seu lugar, quem assume a pasta é Walter Braga Netto, que sai da Casa Civil da Presidência da República e dá lugar a Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira .

A Advocacia Geral da União também teve troca, José Levi Mello do Amaral Júnior, que estava no cargo desde abril do ano passado também anunciou sua saída. A decisão foi oficializada em carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro. “Com o meu mais elevado agradecimento pela oportunidade de chefiar a Advocacia-Geral da União (AGU), submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o meu pedido de exoneração”. Sua saída dá lugar a André Mendonça, que sai do ministério da Justiça e será substituído pelo delegado da PF Anderson Gustavo Torres.

A Secretaria de Governo da Presidência da República também teve mudança, saiu General Ramos e em seu lugar entrou a deputada federal Flávia Arruda.