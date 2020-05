Regina Duarte deixa Secretaria Especial de Cultura de Jair Bolsonaro

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 10:04 horas

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira (20) pela manhã, no Palácio da Alvorada, a atriz Regina Duarte, que deixou a secretaria especial de Cultura do governo.

O encontro ocorreu depois de o presidente compartilhar ontem nas redes sociais um vídeo em que o ator Mário Frias comenta sobre assumir o cargo atualmente ocupado por Regina. O presidente se encontrou com o ator ainda ontem durante um almoço com empresários do mundo do futebol ocorrido no Planalto. O compromisso não estava previsto na agenda pública de Bolsonaro.

“Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias”, afirmou Bolsonaro.