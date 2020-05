Regina Duarte se diz vítima de ‘infodemia’ e garante que vai mostrar serviço

Matéria publicada em 16 de maio de 2020, 16:15 horas

Brasília – A secretária especial da Cultura Regina Duarte fez um post no Instagram na manhã deste sábado, 16, em que disse ser “vítima de infodemia”.

“Estou sendo vítima da ‘infodemia’: Matérias tendenciosas, maldosas, venenosas. Mas posso garantir que tudo nessa pandemia vai passar. Em breve vocês poderão ver os resultados da Cultura que quero pro meu país acontecendo, sob minha gestão. Não vou rebater os absurdos lançados contra mim, estou trabalhando muito E vou mostrar serviço!”, escreveu a atriz e secretária de Bolsonaro na rede social.

A postagem vem na esteira da notícia da exoneração de Pedro Horta, seu secretário adjunto, em portaria assinada pelo ministro chefe da Casa Civil Braga Netto. Chefe de gabinete desde a posse de Regina Duarte, Horta havia sido nomeado secretário adjunto no dia 28 de abril.

A gestão de Regina Duarte tem sido questionada pela classe artística ao mesmo tempo em que ela sofre com falta de apoio no próprio Governo. No início do mês, inclusive, ela foi surpreendida com a recondução de Dante Mantovani à presidência da Funarte – nomeação que logo foi cancelada.

Por Maria Fernanda Rodrigues