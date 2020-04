Registros de nascimentos tem data prorrogada por conta de pandemia de coronavírus

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 09:49 horas

Rio – Os registros de nascimento poderão ser realizados em até 15 dias após a decretação do fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), pelo Ministério da Saúde. A nova determinação, prevê ainda que os registros poderão ser feitos sem pagamento de multa, taxa ou qualquer outra penalidade.

A decisão foi publicada em resolução da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, que proíbe o envio de corpos de mortes suspeitas pelo novo coronavírus, ao Instituto Médico Legal (IML), e assinada pelo secretário de Saúde, Edmar Santos, sob o nº2024/2020 foi publicada no Diário Oficial (DO), passando a valer no dia 1º de abril em todo o estado.