Rio retoma vacinação de grávidas com Coronavac e Pfizer

Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 10:46 horas

Decisão vale para quem tem algum tipo de comorbidade

Rio de Janeiro- Gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz (puérperas) que apresentem algum tipo de comorbidade voltarão a ser vacinadas contra a Covid-19 pela prefeitura do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na noite de terça-feira (11), em nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.

“A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informa que retomará nesta quarta-feira, 12 de maio, a vacinação contra a covid-19 de gestantes e puérperas com comorbidade. Por orientação do Ministério da Saúde, serão aplicadas apenas as vacinas Pfizer e Coronavac, de acordo com a disponibilidade”, informou a secretaria.

Para receber a aplicação, segundo a prefeitura do Rio, é necessário apresentar laudo médico detalhado justificando a recomendação e avaliação da relação risco-benefício para a vacinação, além da assinatura do termo de esclarecimento, disponível no endereço coronavirus.rio/vacina.

O Ministério da Saúde suspendeu, temporariamente, a aplicação da vacina Astrazeneca em grávidas.

Fonte Agência Brasil*.