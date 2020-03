Saúde realiza pesquisa para entender perfil alimentar das crianças no Brasil

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 10:35 horas

Brasília- O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani) está mapeando famílias de todo o País e traçando o perfil alimentar das crianças brasileiras. Com os dados, o Ministério da Saúde vai elaborar ações para melhorar a nutrição dos pequenos. O estudo é realizado desde 2019 pela pasta.

Os entrevistadores atuam batendo de casa em casa, medindo e pesando crianças menores de cinco anos. Após a pesagem, os pais respondem um questionário sobre a alimentação da criança. São feitos exames de sangue para avaliar 14 nutrientes. Caso a criança apresente sinais de desnutrição, ela é encaminhada para uma unidade de saúde.

Até agora, o ministério já realizou entrevistas em 13 estados e no DF. A meta é visitar, ao menos, 15 mil famílias.

Com os resultados, o Governo do Brasil pretende investir em ações para melhorar a nutrição infantil.

Identificação

A participação nas entrevistas é voluntária, mas muitas pessoas não abrem as portas por receio. É importante ressaltar que todos os entrevistadores possuem identificação do Ministério da Saúde, portando crachás e camisas. Os transportes dos entrevistadores são adesivados com a logo do ministério, para ajudar na identificação.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode confirmar a identidade do pesquisador ligando para 0800 808 0990 ou acessando o site enani.nutricao.ufrj.br.

* Com informações do Ministério da Saúde