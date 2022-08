Secretaria de Agricultura participa do Rio Gastronomia 2022

Matéria publicada em 10 de agosto de 2022, 10:33 horas

O evento acontecerá entre os dias 11 a 14 e 18 a 21 de agosto no Jockey Club

Começa esta semana mais uma edição do Rio Gastronomia, o maior evento gastronômico do Brasil. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento marca presença durante todos dias com palestras e um espaço dos produtores apresentando seus produtos, o evento traz uma infinidade de opções de sabores, com restaurantes, food-trucks, degustações, aulas, bate-papos, workshops, shows e uma feira incrível de produtores rurais.

Cerca de 30 de produtores de diversas regiões do estado estarão no evento, que é a mistura perfeita entre diversão e sabores. Durante o Rio Gastronomia, o público terá acesso a experiências e atividades dos mais variados gostos e idade.

– Um evento como esse traz grandes discussões sobre a valorização do nosso agro. É uma oportunidade de o produtor evidenciar o seu trabalho e destacar a sua cultura – conta o secretário de Agricultura, Agricultura, Alex Grillo.

Este grande festival de sabores celebra a gastronomia, aproxima o público e chefs, além de compartilhar conhecimento para os presentes. No stand da Secretaria de Agricultura alguns temas serão apresentados, como o uso da banana na produção de alimentos, arroz gourmet, cachaças fluminenses e fibra de caju como alternativa sustentável, tudo isso discutido de maneira leve e descontraída.

– A participação da Secretaria de Agricultura no Rio Gastronomia é uma forma de trazer visibilidade a esse segmento que não é sempre percebido pelos grandes centros. A presença de produtores e agroindústrias nesta feira é fundamental para promover essa reflexão: afinal de onde vêm os alimentos que consumimos? Teremos na Tenda Comida do Futuro, uma série de palestras que apresentam as inovações desenvolvidas no setor agro com foco na alimentação, é uma ótima oportunidade para que pessoas fora desse ambiente possam ter novas experiências – ressalta o diretor técnico da Pesagro-Rio, Silvio Galvão.