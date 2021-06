SP: Pessoas com mais de 18 anos podem receber doses da vacina

São Paulo – A partir de hoje (18), todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais podem receber doses remanescentes das vacinas contra a covid-19 na capital paulista. As inscrições para a chamada “xepa” podem ser feitas em qualquer unidade básica de saúde (UBS) da cidade.

As pessoas inscritas serão convocadas para serem vacinadas quando houver disponibilidade de doses após a imunização das pessoas dentro do grupo alvo. Na cidade de São Paulo, começaram a ser vacinadas entre 52 e 53 anos. Amanhã (19), começa a vacinação para quem tem de 50 a 51 anos de idade.

Os inscritos na lista de espera serão convocados para evitar o desperdício de doses, quando houver frascos abertos na unidade após o horário regular de vacinação. Nessas situações, a UBS vai entrar em contato com as pessoas elegíveis dentro da área de atuação para receberem as doses que sobraram naquele dia.

Inscrição

Para se inscrever é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de residência. As informações sobre a vacinação contra a covid-19 na capita paulista podem ser acessadas na página da Secretaria Municipal de Saúde.

Filômetro

Também é possível verificar como estão as filas nos pontos de vacinação a partir do sistema De Olho na Fila.

Segundo o último balanço do governo do estado de São Paulo, foram aplicadas na capital paulista 5,94 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus, sendo 1,64 milhões da segunda dose da imunização.