Uso de drones em operações é intensificado pela Polícia Militar

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 13:16 horas

Rio- Como forma de aumentar a eficiência e uma maior garantia de sucesso, o uso de drones tem sido intensificado em operações da Secretaria de Polícia Militar nos últimos meses.

Durante as suas ações as aeronaves são pilotadas de forma remota e transmitem imagens em tempo real, reforçando ações de inteligência, planejamento e coordenação de tropas.

Segundo o coronel Rogério Cosendey Perlingeiro, comandante do Grupamento Aeromóvel, por ser menos visível que um helicóptero, o equipamento torna possível o levantamento de informações sem que o localizem com facilidade.

– O drone é usado na identificação de pontos sensíveis, barreiras, bloqueios, locais de encontro de criminosos, entre outros levantamentos. É uma ferramenta muito importante, e seu uso tem sido reforçado – destaca o comandante do Grupamento Aeromóvel.

Atualmente, a PM possui dois equipamentos, ambos adquiridos no período de ação do Gabinete de Intervenção Federal (GIF) no estado. A meta da corporação é equipar as Unidades de Operações Especiais e as convencionais da Polícia Militar com drones.

Em 2017, a PM criou o Núcleo de Aeronaves Remotamente Pilotadas (NuARP). Subordinado ao Grupamento Aeromóvel (GAM), o núcleo priorizou pesquisas para adquirir equipamentos de alta qualidade. Em 2018, a partir das especificações dadas, o núcleo recebeu do GIF dois sistemas remotamente pilotados.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro realiza um treinamento de cinco semanas para habilitar policiais a pilotarem essas aeronaves.