Witzel espera que Governo Federal ajude a economia no Rio

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 09:34 horas

Estado do Rio – O governador Wilson Witzel informou, nesta quinta-feira 26, que espera que o Governo Federal apresente, até a próxima segunda-feira, 30, ações concretas para ajudar a economia do Estado do Rio de Janeiro durante o período de restrições em vigor por conta do Covid-19. Em reunião via teleconferência, ocorrida na quarta-feira, 25, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que anteciparia recursos do leilão da Cedae para o Rio de Janeiro. Em relação à avaliação da curva do novo coronavírus, Witzel confirmou que no próximo dia 4 de abril fará uma avaliação da curva do vírus no estado, sob análise do secretário de Saúde, Edmar Santos, para estabelecer quais medidas tomar.

O governador reiterou que o isolamento social é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do secretário de Saúde. Witzel se diz estarrecido com a repentina mudança de postura de Mandetta, que ontem se alinhou ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, insinuando que era preciso começar a liberar as pessoas.

– Esse novo posicionamento nos surpreende e deixa a sociedade zonza, sem saber o que fazer. Fico em casa ou não fico em casa? Isso é inadmissível porque o ministro mudou totalmente sua visão sobre o isolamento, contrariando a recomendação da OMS. Isso é hora de fazer política? – afirma Witzel.

No dia 4 de abril, o Governo do Estado irá avaliar a curva de contaminação no estado e estabelecer quais medidas adotar nas semanas seguintes.