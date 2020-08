Witzel fala em ‘possível uso político’ do MPF e cita família Bolsonaro

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 11:29 horas

Rio de Janeiro – O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) fez um pronunciamento na manhã de hoje, sexta-feira, 28, e se disse indignado com a determinação do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em afastá-lo do cargo imediatamente, devido a suspeitas de fraude em compras na área da saúde durante a pandemia do coronavírus.

O governador chegou a citar “possível uso político” do Ministério Público. “É uma busca e decepção. Não encontrou um real, uma joia. Simplesmente mais um circo sendo realizado, lamentavelmente a decisão do Sr. Benedito, induzido pela procuradora está se especializado em perseguir governadores com investigações rasas, buscas e apreensão preocupantes. Eu e outros governadores estamos sendo vítimas do possível uso político da instituição”, afirmou.

Fonte Uol