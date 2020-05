Witzel manda prender quem fizer aglomeração nas ruas

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 18:19 horas

Rio – O governador Wilson Witzel determinou que as pessoas flagradas em aglomerações sejam levadas para delegacias e autuadas pelo crime de desobediência e responsabilizadas por seus atos. Além disso, ordenou o aumento da fiscalização para punir quem desrespeitar as medidas de isolamento. Em parceria com o Ministério Público, a Polícia Militar vai fechar estabelecimentos comerciais que não estiverem cumprindo as determinações de isolamento. Os que não estão autorizados a funcionar, por não serem prestadores de serviços essenciais, serão fechados e também multados por descumprimento de regras sanitárias.

O governador reforçou durante reunião por videoconferência, realizada nesta quinta-feira (07/05), com representantes dos poderes Legislativo e Judiciário do Rio de Janeiro, que o Estado irá apoiar e colocará toda a sua estrutura à disposição, incluindo a Polícia Militar, das prefeituras que decretarem medidas mais rígidas de isolamento, como o lockdown.

Desde o dia 13 de março, o Governo do Estado decretou medidas de restrição e distanciamento social para todo o estado do Rio de Janeiro. Tais medidas foram renovadas até o dia 11 de maio.