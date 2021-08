Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 08:05 horas

Tóquio- O ginasta voltarredondense Caio Souza fechou sua participação nas Olimpíadas nesta segunda-feira, dia 02. O ginasta de 27 anos disputou a final do salto, sofreu uma queda no segundo voo e acabou na oitava posição, com média 13,683.

Campeão dos Jogos Pan-Americanos, ele também competiu na decisão do individual geral dos Jogos de Tóquio.

O ouro do salto ficou com o sul-coreano Shin Jeahwan, que superou o russo Denis Abliazin no critério de desempate – os dois conseguiram 14,783 de média. O armênio Artur Davtyan completou o pódio, com 14,733 pontos. Menos de um décimo separaram o primeiro do quinto colocado, o russo Nikita Nagornyy (14,716).

Fonte ge*