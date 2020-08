A retomada do crescimento no Estado e no Sul Fluminense

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 19:31 horas

Por que o Estado do Rio de Janeiro, embora com potencial bastante competitivo, ainda não ocupou o seu lugar?

Possui uma economia com diversos pontos fortes. Reúne 50% do PIB nacional em um raio de 500 km e está em primeiro lugar do ranking nacional da produção de petróleo e gás. Sua força de trabalho é a segunda com maior nível de escolaridade. Ostenta o segundo lugar como mercado consumidor e é o primeiro destino turístico de lazer.

Mas isto não impediu que, antes da pandemia, em nenhuma outra unidade da federação um industrial estivesse enfrentando anos de um ambiente tão adverso, com uma combinação de problemas políticos e sociais de toda natureza, incluindo um contexto de corrupção sistêmica.

A maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos apenas agravou a conjuntura. Antes da pandemia as projeções da Firjan indicavam que o PIB fluminense teria um crescimento de apenas 1,9% em 2020, o que já era abaixo do esperado para o Brasil. Mas com o impacto do Covid-19 sobre a atividade econômica, a expectativa passou a ser de uma retração de 6,4%.

É imprescindível superar a insegurança dos investidores, contribuintes e consumidores, decorrente de conflitos políticos e da corrupção sistêmica, para vencer a tempestade perfeita que se abateu sobre o território fluminense. Não existe saída que não passe pela garantia de um ambiente que ofereça oportunidades concretas de negócios e de investimentos. E este deve ser construído por todos os atores em conjunto, como sociedade civil, executivo, legislativo e até o judiciário em todos os seus níveis.

A Firjan, recentemente, iniciou um processo em busca desta retomada da competividade econômica e do crescimento do nosso estado. Apresentamos para a Assembleia Legislativa um conjunto de propostas reunidas no Programa de retomada do crescimento em bases competitivas do Estado do Rio de Janeiro, e que teve como premissas medidas com elevado efeito multiplicador; impacto neutro ou positivo para a arrecadação tributária; o enfrentamento do Custo Rio; e pró-investimento.

Fruto de inúmeras reuniões envolvendo dezenas de empresários e técnicos da Federação, as iniciativas que propusemos tiveram análises que contemplaram todas as regiões do Estado. Possuem pilares como a competitividade tributária, imprescindível para estimular a atividade econômica. As propostas podem ser resumidas em quatro eixos principais, todos eles com um grande potencial de geração de negócios e, portanto, de empregos e de renda.

Em concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) foram mapeadas 142 oportunidades, que somariam investimentos de R$ 54,8 bilhões. Além de novos projetos, a Firjan também propôs avaliar a eventual expansão das concessões rodoviárias atuais. O investimento em PPPs tem um grande efeito multiplicador. Para se ter uma ideia, cada R$ 1 bilhão investido na construção civil representa um potencial de geração de mais de 14 mil empregos, estimulando diversos outros setores industriais.

Temos também o processo de concessão federal da rodovia Presidente Dutra em 2021, com a futura duplicação da Serra das Araras e diversas obras de ampliação no Sul Fluminense, o que representa um potencial de investimentos importante. Estão previstos cerca de R$ 17 bilhões no projeto, com foco na região.

Outro foco está no destaque para as condições adequadas trazidas pelo novo marco legal do saneamento básico, que podem viabilizar empreendimentos, até 2033, de R$ 23 bilhões para a universalização do serviço de água e esgoto em todo o território fluminense. Representa ainda uma geração de 325 mil empregos, estimulando setores industriais como plástico, cimento, siderurgia, químico e máquinas e equipamentos.

No caso do Sul Fluminense, tais investimentos em saneamento básico são estimados em R$ 193 milhões para a cobertura de abastecimento d’água e em R$ 1,127 bilhão para coleta e tratamento de esgoto, totalizando R$ 1,320 bilhão.

Medidas para destravar investimentos em gás natural no estado do Rio, com potencial de R$ 45 bilhões, formam o terceiro eixo de nossas propostas. Estão contempladas iniciativas relacionadas ao futuro marco legal do gás natural, cujo projeto é uma das prioridades do Governo Federal e agora passou a tramitar em regime de urgência na Câmara dos Deputados. No caso do Rio, as medidas incluem o detalhamento de regras para um mercado livre estadual e a implementação de um Plano Estratégico Estadual. Cada R$ 1 bilhão investido na cadeia do gás tem um impacto potencial de mais de 14 mil empregos.

O quarto eixo está representado em uma proposta para a união da indústria de defesa com fornecedores da cadeia produtiva, com o objetivo de viabilizar um cluster naval de ponta, de elevado padrão tecnológico. Seria um resgate do papel estratégico que a indústria de navipeças e os estaleiros tiveram, historicamente, na economia fluminense, e que pode ocorrer dentro da estratégia de retomada de crescimento no Estado.

A Alerj demonstrou excelente acolhida para as proposições da Federação e já começou a aprová-las, com um projeto que amplia a competitividade do setor metalmecânico, tão esperado pelo nosso polo aqui do Sul Fluminense.

As iniciativas estimulam diversos setores industriais espalhados por todo o Estado do Rio. São prioridades alicerçadas na credibilidade e união que marcam a atuação da Firjan.

Nossa regional do Sul Fluminense tem trabalhado em conjunto com as áreas técnicas da Federação, participando ativamente da construção das bases necessárias para um estado realmente competitivo e com alto grau de desenvolvimento social.

O Rio precisa ocupar o seu lugar!

Antônio Carlos Vilela é presidente da Firjan Sul Fluminense