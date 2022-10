A valorização do médico através do cooperativismo

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 08:42 horas

O cooperativismo tem uma característica única que é o fato de ser criado pelas pessoas e voltado para as pessoas. Cooperar significa somar esforço e trabalho para atingir um mesmo fim. A cooperação é uma prática presente desde os primórdios da humanidade em prol da sobrevivência, seja de uma comunidade, uma civilização, ou, ainda, de uma classe social ou profissional. A cooperativa não é nada mais do que uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns. São associações que se baseiam em valores de ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Logo a Unimed Volta Redonda não seria possível sem o engajamento dos médicos. O comprometimento de nossos 459 cooperados com os valores acima ressaltados é a força que movimenta e que permite o crescimento da cooperativa e a entrega de serviços de qualidade à população.

Reconhecemos a dedicação de cada um de nossos médicos que também contribuem para que possamos exercer o nosso interesse pela comunidade, um dos princípios do cooperativismo que a Unimed Volta Redonda em seus 33 anos sempre colocou em prática, investindo em uma série de ações que evidenciam nosso cuidado. Durante a pandemia, apoiamos a sociedade de diversas maneiras. Entre elas, parceria público-privada com a Prefeitura da cidade para: custeio dos médicos que trabalharam em uma unidade exclusiva para atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19; atendimento online para a população; fornecimento de teste antígeno para a rede municipal de saúde e treinamento para profissionais da rede pública, pelo Instituto Lóbus. Além disso, investimos na capacitação dos médicos para atender a necessidade de tele consultas devido ao isolamento social.

Entre março de 2020 e janeiro de 2022, o Hospital Unimed realizou mais de 55 mil atendimentos por Covid na emergência e mais de duas mil internações, assumindo uma posição de Hospital de referência regional. Não perdemos de vista o nosso papel social e, recentemente, fechamos parcerias público-privada com o Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de serviços como cirurgias, consultas e transplantes na unidade privada, proporcionando que mais pessoas recebam diagnóstico e tratamento. Entendemos que nós existimos para um propósito maior que é cuidar da saúde e bem-estar das pessoas.

Desde Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, as práticas médicas vêm sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. Mas o que não muda é o juramento do médico de fazer o melhor pelo paciente. A valorização do médico sempre foi um compromisso da gestão da Unimed, entendendo que quanto mais se valoriza o médico, mais condições de trabalho e renda são geradas. Reconhecer e valorizar o papel do médico se tornou ainda mais necessário, após o intenso trabalho que desempenharam nos últimos dois anos. Por isso a Unimed Volta Redonda tem o orgulho de há mais de três décadas ter plantado as sementes do cooperativismo médico, que hoje está enraizado no Sul Fluminense, dando o devido destaque à profissão.

Por Vitório Moscon Puntel, presidente da Unimed Volta Redonda