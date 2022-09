As Placas de Itatiaia

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 19:05 horas

Por Wagner Cinelli de Paula Freitas

A Assembleia Geral da ONU, em 1979, aprovou a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, em inglês). Como o título indica, seu objetivo é que os Estados signatários – e nosso País é um deles – adotem medidas em favor da igualdade de gênero e do empoderamento feminino.

A estrada para o atingimento dessa meta é longa. Tanto assim que já se passaram mais de 40 anos desde sua aprovação e a questão segue atual. No Brasil, além de contínuas alterações na legislação penal para maior proteção à mulher, um marco em favor dessa pauta foi a edição da Lei Maria da Penha, em 2006.

Fato é que não ficamos um dia sem notícias de tragédias que vitimam mulheres por serem mulheres. Por isso, é necessário insistir no debate até que alcancemos a almejada igualdade. Estudos e pesquisas sobre a violência de gênero contribuem para conhecermos melhor essa realidade e, assim, desenvolvermos políticas públicas eficientes.

“Visível e Invisível”, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em conjunto com o Datafolha, é uma dessas pesquisas. Baseada em entrevistas feitas em maio de 2021, apontou que 25% das mulheres de 16 anos ou mais tinham sido vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses no Brasil, a confirmar algo já bem sabido, que é serem as mulheres um grupo vulnerável à violência.

Vejamos um outro dado dessa enquete, revelador de algo menos sabido, que são as cifras a respeito da atitude da vítima diante das agressões mais graves: 12% buscaram a delegacia da mulher, 7% foram a outras delegacias, 7% acionaram a PM, 2% ligaram para o 180, 22% procuraram ajuda na família, 13% recorreram a amigos e 45% não fizeram nada. De fato, essa estatística revela uma informação importante, que é a baixa procura das instituições pelas vítimas, notadamente pelo somatório desses três últimos grupos (80%), que recorreram a parentes e amigos ou simplesmente nada fizeram. Logo, um número significativo de mulheres vítimas que não procuraram as instituições ou canais oficiais.

Decerto que há um aspecto cultural que contribui para essa situação. Afinal, algumas vítimas afirmam não confiarem nas instituições e outras temem sofrer revitimização, entre outros fatores. A chave, portanto, é mudar a cultura. Não é fácil, mas é possível, e um dos caminhos são as campanhas públicas.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sempre promove ações de conscientização através da televisão e também das redes sociais. Neste 2022, lançou a campanha “Agosto Lilás”, voltada para a conscientização pelo fim das diversas formas de violência de gênero. Alguns estados e municípios também promovem realizações semelhantes.

Mas a verdade é que precisamos de mais campanhas e, no último dia 8 de setembro, o Município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, por sua Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, lançou “Placas Conscientizadoras”, iniciativa pioneira que tem como principal linha de atuação a instalação de placas com frases contra a violência e pela isonomia de gênero, como “Não se cale. Denuncie a violência contra a mulher!”, “Itatiaia pela igualdade de gênero” e “Basta de violência contra a mulher”. Assemelham-se a placas de trânsito e ficam ali, integradas ao mobiliário urbano, passando suas mensagens de forma permanente, como se fossem mini outdoors, a inspirar as pessoas a pensarem sobre tudo isso.

O debate é fundamental para o enfrentamento da violência de gênero, pois propicia o surgimento de novas ideias, como as “Placas Conscientizadoras”, ficando aqui a torcida de que sejam reproduzidas pelos municípios Brasil afora porque, como dito, mudar a cultura não é fácil, mas é para lá de urgente.

Wagner Cinelli de Paula Freitas é desembargador do TJRJ e autor dos livros “Sobre ela: uma história de violência” e “Metendo a colher”.