Investimentos no Sul Fluminense

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 22:14 horas

Bruno Kazuhiro

O ano de 2020 se inicia com muitos desafios na infraestrutura do estado do Rio de Janeiro e o Sul Fluminense é uma das regiões onde há previsões para desenvolvimento de novos projetos. São iniciativas que atendem a interesses da população em diversas áreas como habitação, segurança, mobilidade e cidadania.

Em uma das frentes, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), está em tratativa com a prefeitura de Volta Redonda para a instalação no município do primeiro Conjunto Penal Vertical, uma iniciativa inédita que contempla instalações dignas para os detentos, agentes penitenciários e demais servidores a um custo menor do que vinha sendo praticado em gestões anteriores. A ideia é de que o município doe o terreno, enquanto o estado fique responsável pelas intervenções, fazendo da unidade um modelo para todo o Rio. As negociações já estão avançadas.

Outro projeto que está em estudo é a criação de uma estrada que liga a área do Médio Paraíba com a região de Mangaratiba. A via existe atualmente, mas necessita de pavimentação em cerca de 17km. A obra garantirá um corredor mais ágil para o escoamento da produção agrícola e industrial da região para o Porto de Itaguaí, abrindo também uma opção para os produtos do Sul de Minas e do Vale do Paraíba paulista.

Em Barra Mansa, uma parceria entre a Seinfra, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) e a Secretaria estadual de Desenvolvimento Social, permitirá a reforma do restaurante popular da cidade. Seguindo um novo conceito, o local passará a ter espaço para cursos profissionalizantes em culinária e gastronomia, sala multiuso e acesso apropriado a pessoas com necessidades especiais. Está prevista ainda a climatização dos espaços, além de mecanismos para captação de água da chuva e hortas verticais. A modernização desta unidade será apenas uma das que passarão por reforma nos próximos anos, iniciativa fundamental para a segurança alimentar.

Já a Companha Estadual de Habitação (CEHAB), órgão vinculado a Seinfra, retomou no ano passado a conclusão de unidades habitacionais em Itatiaia. São obras de infraestrutura e urbanização, que contam com investimento de R$ 644 mil. Em Barra do Piraí, a companhia está finalizando a construção de 42 casas, de um total de 81 unidades, enquanto no município de Pinheiral estão em curso obras de urbanização, com serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, onde são sendo aplicados R$ 1,5 milhão. Por determinação do governador Wilson Witzel, está prevista ainda a realocação de 400 famílias vítimas de enchentes em conjunto habitacional que será construído pela Cehab. O governo do Estado irá cuidar também da reforma de uma ponte sobre o rio Barra Mansa.

Além destes planejamentos já em andamento, a Seinfra recebe diariamente demandas de prefeituras e representantes de toda a região Sul Fluminense. Os projetos são estudados para checagem de viabilidade. No momento atual, tirar intervenções do papel requer mais do que vencer entraves inerentes à administração pública. É preciso atender imposições do Regime de Recuperação Fiscal, acordo que ajuda o Estado, mas limita investimentos. Por isso, para que as ideias se concretizem, o Governo do Estado acredita na realização de parcerias com as prefeituras locais, com outras secretarias e na adoção de projetos com estruturas padronizadas para serem replicadas, baixando os custos. Buscamos ainda valorizar e aproveitar o qualificado funcionalismo do Estado.

Em breve, o Sul Fluminense, assim com outras regiões do estado do Rio, ganhará novos equipamentos entregues pela gestão atual do Estado, o que reflete em melhoria de qualidade de vida da população e geração de renda e emprego. Com trabalho e responsabilidade na administração pública, o estado do Rio já está virando o jogo.

Bruno Kazuhiro é Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro